Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Кабмін підтримав доплату військовим у 70 тисяч гривень, Кулебі призначили нового заступника з Офісу президента, а Іран може атакувати Ізраїль найближчим часом.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Атака по будівлі "Газпрому" в Бєлгороді

У Бєлгороді дрон врізався у будівлю "Газпрому", відомо про двох поранених. І хоч місцевий Губернатор В'ячеслав Гладков не озвучує назву підприємства, російські Telegram-канали пишуть, що пошкодження зазнала саме адмінбудівля "Газпрому".

Крім того, роспропаганда поширює інформацію, що в Ростовській області під ударом дронів нібито міг опинитися Новошахтинський НПЗ.

РФ відправляє на війну війська Тихоокеанського флоту

За інформацією ГУР МО, для поповнення втрат окупаційних сил РФ відправляє в Україну особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

Командувач цього флоту зупинив ротації до Сирії та наказав відправити в Україну 2 тисячі військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ, а також 400 солдатів з Хабаровської частини 11 армії ВПС та ППО. Частина поповнить воюючі бригади морської піхоти, а решта увійде до нової мотострілецької бригади, яку формують у Воронежі.

Удари Росії по ТЕС

У російських ракетах, які атакували українські ТЕС, знайшли іноземні компоненти. За словами керівник Офісу президента Андрій Єрмак, ворог б‘є по українських теплових електростанціях ракетами, в яких є компоненти країн Заходу та Азії.

Ще майже 4 млрд гривень на фортифікації

Уряд виділив додаткові 3,88 млрд гривень на будівництво оборонних рубежів. Більшу частину грошей спрямують на фортифікації на Харківщині й Сумщині. Свої частки отримають також Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина.

РЕБ для інфраструктури

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін схвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю засобів РЕБ для об'єктів критичної інфраструктури, щоб захистити їх від російських ударів.

Обстріл Сум

Росіяни вдень атакували місто Суми. В результаті удару постраждали троє людей, а також були пошкоджені нежитлове приміщення та дві адміністративні будівлі. Обстріл зачепив і залізничний вокзал, там повилітали вікна, але пасажири не постраждали.

Україна

Політика

Заступника голови ОП Андрія Сибігу призначили першим заступником міністра закордонних справ. Крім того, Кабмін звільнив Миколу Точицького з посади заступника очільника МЗС. За інформацією джерел РБК-Україна у владі, його мають призначити в Офіс президента на посаду, яку раніше займав Сибіга.

Конгрес місцевих та регіональних влад

У Чернівцях сьогодні відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням президента Володимира Зеленського. Глава держави закликав збільшувати власні можливості на фоні затримок з підтримкою від партнерів.

Також Зеленський звернувся до українських громад з закликом щодо вітчизняної зброї.

Доплата 70 тисяч грн військовим

Уряд встановив доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Обшуки у протоієрея УПЦ МП Данилевича

Джерело РБК-Україна у правоохоронних органах повідомило, що СБУ прийшла з обшуками до заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича. Пізніше стало відомо, що він отримав підозру.

Данилевич відзначився тим, що у 2017 році разом з колишнім депутатом Вадимом Новинським був у складі делегації, яка вмовляла патріарха Варфоломія не давати Томос Православній церкві України. У тому ж числі Данилевич підтримував "російський мир" та виправдовував агресію країни-терориста.

Енергетика

Міністр енергетики Герман Галущенко на тлі поновлення ворожих масованих атак на інфраструктуру закликав українців готуватися до будь-яких сценаріїв весною та влітку. За його словами, те, чи повторяться в Україні блекаути - залежить від впливу російських обстрілів.

"Коли міністр каже: "Всі купуємо генератори", то це трошки лякає. Але насправді я хочу повторитися: "Так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися". І як показує вже зима, ми зробили все і вони не знадобилися. Зараз поновилися масовані атаки, тому треба бути готовими до будь-яких сценаріїв", - пояснив Галущенко.

Водночас міністр інфраструктури Олександр Кубраков назвав єдиний спосіб захистити об'єкти енергетики від російських ударів.

Харків

Кабмін доручив міністерствам інфраструктури та енергетики, а також НКРЕКП та "Харківобленерго" забезпечити Харків генераторами та модульними котельнями. У них є два тижні, щоб розробити відповідну програму.

Крім того, уряд дозволив владі Харкова звільнити місцевий бізнес від податків. Йдеться про єдиний податок, орендну плату та плату за майно.

Транспорт

Україна та Чорногорія погодили "транспортний безвіз" для вантажних перевезень. Він запрацює з 1 червня 2024 року.

Курс

Долар дорожчає п'ятий день поспіль та оновив історичний максимум. Офіційний курс на 15 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,399 грн за 1 долар (+0,2314 грн).

Погода

Завтра, 13 квітня, в Україні очікуються дощі у північній частині. Повітря місцями прогріється до +21.

Світ

США

Спікер Палати представників Майк Джонсон веде переговори з Білим домом, готуючись до голосування за пакет військової підтримки для України та Ізраїлю. Про це заявив лідер республіканців у Палаті представників Стів Скаліс, пише Associated Press.

Британія

Велика Британія розглядає можливість відправки Україні прототипа лазерної зброї DragonFire. Йдеться про засоби для збивання дронів та ракет.

За словами очільника Міноборони країни Гранта Шаппса, на озброєння британської армії революційна зброя надійде до 2027 року. А ось її прототипи можуть опинитися в Україні ще раніше.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що Франція візьме участь у саміті миру в Україні, що пройде в Швейцарії 15 і 16 червня.

Іран та Ізраїль

У США вважають, що Іран може атакувати Ізраїль до кінця дня 12 квітня. При цьому у Вашингтоні попереджають, що Тегеран може застосувати понад 100 дронів та десятки ракет, передає CBS News.

Також офіційні особи США вважають, що Ізраїлю може бути складно відбити масштабну атаку. Вони припускають, що Іран може обрати менш масштабний сценарій, але уникнути різкої ескалації, на їх думку, не вдасться. У Вашингтона є побоювання, що атака Ірану може перерости й триваючу війну на Близькому Сході.

Польща

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу Сполучених Штатів за затримку голосування щодо законопроєкту про допомогу Україні. Він зазначив, що Україні вже не вистачає ракет до ППО, тому це ставить під загрозу гуманітарну ситуацію в країні.

Бельгія

Бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання РФ у майбутні вибори до Європарламенту на підставі висновків, які надали спецслужби. Попередньо вдалося встановити, що російські групи втручаються у європейські вибори, аби висунути кандидатами проросійських кандидатів, сподіваючись таким чином послабити європейську підтримку України у боротьбі з російською агресією.

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається відвідати Китай 14-16 квітня. Видання Reuters із посиланням на співрозмовників в німецькому уряді пише, що на переговорах із лідерами КНР Шольц має намір висловити занепокоєння з приводу підтримки Пекіном Москви на тлі російського вторгнення в Україну.

Росія

В Росії за невідомих обставин вибухнув автомобіль колишнього співробітника СБУ, який зрадив Україну. В момент вибуху він перебував в салоні. Зрадник залишився живим, але отримав поранення.

Молдова

Парламент Молдови остаточно схвалив вихід країни з договору про звичайні збройні сили в Європі. Рішення ухвалили з урахуванням "корінної зміни обставин" з моменту підписання договору.

Швейцарія

У Швейцарії зібрали підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни. Така ініціатива може заборонити запровадження будь-яких санкцій, зокрема й проти Росії.

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