Сікорський дорікнув Конгресу США через затримку допомоги для України
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу Сполучених Штатів за затримку голосування щодо законопроєкту про допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Він зазначив, що Україні вже не вистачає ракет до ППО, тому це ставить під загрозу гуманітарну ситуацію в країні.
Сікорський заявив, що російські удари по цивільній інфраструктурі України є військовим злочином. При цьому міністр наголосив, що Київ уже тривалий час просить розблокувати допомогу від Сполучених Штатів.
"Зараз ми можемо бачити, до чого призводить її відсутність. Українські ТЕС руйнують одна за одною. Скоро українські міста можуть залишитися без світла. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців", - підкреслив він.
Крім цього Сікорський нагадав, як президент США Джо Байден відвідав Київ перед першою річницею повномасштабного вторгнення Росії і запевняв у підтримці України. Він також нагадав, що проєкт про додаткову військову допомогу Україні чекає рішення Конгресу США фактично із серпня минулого року.
"Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення... Питання потрібно винести на голосування, щоб кошти і необхідна зброя могли постачатися Україні. Якщо цього не буде, Росія завдаватиме нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням", - заявив міністр.
Наслідки затримки американської допомоги для України
Наприкінці лютого український президент Володимир Зеленський говорив, що без допомоги США Україна втратить багато людей на фронті. До того ж Збройні сили не зможуть досягти нових успіхів на полі бою та будуть змушені відходити назад.
Нещодавно він знову повторив, що Україні доведеться відступати крок за кроком, якщо Сполучені Штати Америки не відновлять військову допомогу.
На останньому засіданні "Рамштайну" глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що Сполучені Штати не допустять, щоб Україна програла у війні з Росією.
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