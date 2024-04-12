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Обстріл Сум: стало відомо про постраждалих

Суми, П'ятниця 12 квітня 2024 16:47
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Обстріл Сум: стало відомо про постраждалих Фото: росіяни атакували Суми (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через здійснений сьогодні, 11 квітня, російськими окупантами обстріл Сум в місті постраждало дві людини.

Про це заявив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами Кобзаря, відомо, що у Сумах відразу двоє людей отримали поранення.

"Жінка травмувалася склом, у чоловіка - контузія. Людей госпіталізували", - пояснив він.

Оновлено о 16:50.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що сьогодні о 14:55 росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми.

"Внаслідок удару, попередньо, травмовано троє людей", - заявили в ОВА.

Крім того, в результаті удару:

  • частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі;
  • пошкоджено 2 адміністративних нежитлових приміщення;
  • та 73 вікна в трьох житлових будинках.
Фото: росіяни атакували Суми (t.me/Sumy_news_ODA)

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні близько 15 години в Сумах пролунали вибухи. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через пуски керованих авіаційних бомб.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 12 квітня російські терористи атакували територію України:

  • 17-ма ударними дронами типу Shahed, які були запущені із мису Чауда;
  • керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Донецької області.

Під час захисту було залучено авіацію й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось збити 16 ударних БпЛА у межах:

  • Миколаївської;
  • Одеської;
  • Херсонської та інших областей.

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