У Москві підірвали авто зрадника, який працював у СБУ, - росЗМІ
У Москві вибухнув автомобіль колишнього співробітника Служби безпеки України, коли той перебував усередині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС та російські Telegram-канали.
За інформацією російських журналістів, московські слідчі вже порушили кримінальну справу після вибуху в автомобілі Toyota Land Cruiser Prado на півночі столиці РФ. Власник авто постраждав.
При цьому пізніше з’ясувалося, що власником транспортного засобу є колишній співробітник СБУ. Вибух стався, коли він завів авто.
У російських Telegram-каналах вже оприлюднили відео, на якому можна побачити момент вибуху.
Ліквідація зрадників України
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіян частина громадян України перейшла на бік ворога. Серед них - українські політики, співробітники спецслужб і не лише.
Зокрема, увечері 6 грудня у Підмосков'ї було вбито зрадника Іллю Киву, коли він гуляв територією котеджного парку.
Джерела РБК-Україна повідомили, що ліквідація Киви була спецоперацією Служби безпеки України.
Більш детально про те, що відомо про Ківу, - у матеріалі РБК-Україна.
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