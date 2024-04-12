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У Москві підірвали авто зрадника, який працював у СБУ, - росЗМІ

Москва, П'ятниця 12 квітня 2024 17:15
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У Москві підірвали авто зрадника, який працював у СБУ, - росЗМІ Ілюстративне фото: у Москві пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Москві вибухнув автомобіль колишнього співробітника Служби безпеки України, коли той перебував усередині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС та російські Telegram-канали.

За інформацією російських журналістів, московські слідчі вже порушили кримінальну справу після вибуху в автомобілі Toyota Land Cruiser Prado на півночі столиці РФ. Власник авто постраждав.

При цьому пізніше з’ясувалося, що власником транспортного засобу є колишній співробітник СБУ. Вибух стався, коли він завів авто.

У російських Telegram-каналах вже оприлюднили відео, на якому можна побачити момент вибуху.

Ліквідація зрадників України

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіян частина громадян України перейшла на бік ворога. Серед них - українські політики, співробітники спецслужб і не лише.

Зокрема, увечері 6 грудня у Підмосков'ї було вбито зрадника Іллю Киву, коли він гуляв територією котеджного парку.

Джерела РБК-Україна повідомили, що ліквідація Киви була спецоперацією Служби безпеки України.

Більш детально про те, що відомо про Ківу, - у матеріалі РБК-Україна.

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