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НБУ підняв офіційний курс долара до історичного максимуму

Україна, П'ятниця 12 квітня 2024 15:44
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НБУ підняв офіційний курс долара до історичного максимуму Фото: курс долара виріс на 23 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає п'ятий день поспіль та оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 15 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,399 грн за 1 долар (+0,2314 грн).

Вище курс був лише 27 березня - 39,343 грн/долар.

НБУ підняв офіційний курс долара до історичного максимуму

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,9678 гривень за 1 євро (-0,0512 грн).

НБУ підняв офіційний курс долара до історичного максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 20 копійок до 39,43-39,45 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підняв офіційний курс долара до історичного максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 39,50 грн/долар.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом тижня з 8 по 14 квітня на валютному ринку можливі коливання курсу долара. Але вони не будуть надмірними та не перевищать 0,6-0,7 гривень.

Як зазначив банкір, валютний ринок працює в рамках власної "системи", оскільки курсові зміни, як у бік зростання, так і у бік зниження, вже слід вважати чимось прогнозованим та очікуваним.

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