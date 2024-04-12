Священнику УПЦ МП Данилевичу вручили підозру

У п'ятницю, 12 квітня, одному із очільників УПЦ МП вручили підозру. Фігурант закликав помолитися за окупантів у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Раніше РБК-Україна з посиланням на джерела розповідало, що йдеться про протоієрея Миколу Данилевича. У нього сьогодні проводили обшуки.

Що встановило слідство

"Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП. Клірик виправдовував російську війну проти України та розпалював релігійну ненависть", - йдеться в повідомленні.

Зокрема протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно "помолитися за здоров’я та благополуччя" російських окупантів. Про це він написав у власному Телеграм-каналі, який неодноразово використовував для поширення прокремлівських наративів.

За оперативними даними, священник курував розгалужену мережу єпархій УПЦ МП за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи РФ.

Що загрожує підозрюваному

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.