ua en ru
Пт, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Швейцарії готують референдум, який заборонить санкції проти Росії

П'ятниця 12 квітня 2024 18:43
UA EN RU
У Швейцарії готують референдум, який заборонить санкції проти Росії Фото: у Швейцарії можуть заборонити санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Швейцарії зібрали підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни. Така ініціатива може заборонити запровадження будь-яких санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Збір підписів за проведення референдуму ініціювала ультраправа Швейцарська народна партія та активісти. Вони хочуть закріпити у конституції країни положення про постійний збройний нейтралітет, який передбачає заборону на участь у будь-якому військовому союзі.

Також за допомогою такої ініціативи хочуть заблокувати "участь у невійськових примусових заходах". До цього, зокрема, належать санкції.

Як пише Bloomberg, незважаючи на те, що підписи для проведення референдуму вже зібрано, саме голосування може пройти не скоро. Уряд та парламент ще мають обговорити це питання після того, як підписи будуть юридично засвідчені. Весь процес до проведення референдуму зазвичай триває кілька років.

Варто зауважити, що цього тижня Швейцарська народна партія заявила про "цілеспрямовані спроби підірвати нейтралітет", пославшись на те, що країна запровадила санкції ЄС проти Росії. У партії скаржилися, що це підірвало міжнародну думку про Швейцарію як нейтральну країну.

Санкції проти Росії від Швейцарії

Нагадаємо, Швейцарія вже приєдналася до всіх пакетів антиросійських санкцій, які запровадив Європейський союз.

Уряд країни неодноразово наголошував на тому, що санкції сумісні з нейтралітетом.

Також у Швейцарії пройде Глобальний саміт миру, організатором якого є Україна. Він відбудеться 15-16 червня. Саміт буде спрямований на створення рамок, які будуть сприятливими для тривалого миру в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Швейцарія Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін ввів нову доплату військовим: скільки і хто отримає
Кабмін ввів нову доплату військовим: скільки і хто отримає
DAILY
Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський