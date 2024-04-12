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Уряд виділив ще майже 4 млрд гривень на будівництво фортифікацій

Україна, П'ятниця 12 квітня 2024 12:41
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Уряд виділив ще майже 4 млрд гривень на будівництво фортифікацій Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив додаткові 3,88 млрд гривень на подальше будівництво оборонних рубежів в декількох областях.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

За його словами, з цих коштів 1,7 млрд гривень буде для Харківської області, а 1,5 млрд гривень для фортифікацій у Сумській області. Додатковий ресурс також отримають Донецька, Херсонська та Миколаївська області.

"Загалом від початку року Уряд виділив вже майже 30 млрд гривень на будівництво та облаштування фортифікацій", - додав Шмигаль.

Будівництво фортифікацій

Як заявив президент України Володимир Зеленський, Україна будує три лінії фортифікаційних споруд для захисту від можливого настання росіян. За його даними, на деяких гарячих напрямках вже виконано 92-98% робіт.

Зеленський 5 квітня відвідав Чернігівську область, де перевірив будівництво фортифікаційних споруд. У ході візиту Зеленському доповіли про будівництво трьох ліній кордонів оборони у регіоні. Зокрема, по всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

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