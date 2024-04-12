У Бєлгороді повідомляють про удар безпілотника по будівлі "Газпрому": що відомо
У Бєлгороді повідомляють про атаку БПЛА по будівлі "Газпрому". Місцева влада повідомляє про двох поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza в та російські ЗМІ в Telegram.
Зазначається, що вранці 12 квітня дрон врізався в будівлю "Газпрому" в 5-му Заводському провулку. Безпілотник нібито поцілив у ресурсопостачальне підприємство.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що двоє людей дістали осколкові поранення внаслідок нібито атаки українського безпілотника.
Було пошкоджено фасад.
Атаки дронів на території РФ
Раніше повідомлялося, що останнім часом у Росії під атакою все частіше перебувають нафтопереробні заводи та інші об'єкти. Туди прилітають безпілотники.
Удари стають дедалі більш далекобійними. Зокрема, 2 квітня, за інформацією джерел РБК-Україна, українські безпілотники вперше атакували підприємства в Республіці Татарстан у РФ.
Дрони вдарили по заводу, де збирають російські дрони-камікадзе "Шахед". Росіяни скаржилися на поранених. Також цього ж дня дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані.
Нещодавно також повідомлялось, що 5 квітня безпілотники нібито атакували Брянський хімічний завод, який виготовляє вибухівку. А 9 квітня стало відомо, що вночі безпілотники нібито атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області.
Додамо, що вночі 11 квітня заявляли про "падіння дрона" у Липецькій області. Місцевий губернатор також розповів про пожежу у недобудованій лікарні внаслідок інциденту. Пізніше вдень у Курській області заявили про атаку безпілотників на гірничо-збагачувальний комбінат.
Також у Ростовській області (Російська Федерація) у ніч проти 12 квітня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.