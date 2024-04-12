У Бєлгороді повідомляють про удар безпілотника по будівлі "Газпрому": що відомо

У Бєлгороді повідомляють про атаку БПЛА по будівлі "Газпрому". Місцева влада повідомляє про двох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza в та російські ЗМІ в Telegram.

Зазначається, що вранці 12 квітня дрон врізався в будівлю "Газпрому" в 5-му Заводському провулку. Безпілотник нібито поцілив у ресурсопостачальне підприємство.

Атаки дронів на території РФ

Раніше повідомлялося, що останнім часом у Росії під атакою все частіше перебувають нафтопереробні заводи та інші об'єкти. Туди прилітають безпілотники.

Удари стають дедалі більш далекобійними. Зокрема, 2 квітня, за інформацією джерел РБК-Україна, українські безпілотники вперше атакували підприємства в Республіці Татарстан у РФ.

Дрони вдарили по заводу, де збирають російські дрони-камікадзе "Шахед". Росіяни скаржилися на поранених. Також цього ж дня дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані.

Нещодавно також повідомлялось, що 5 квітня безпілотники нібито атакували Брянський хімічний завод, який виготовляє вибухівку. А 9 квітня стало відомо, що вночі безпілотники нібито атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області.

Додамо, що вночі 11 квітня заявляли про "падіння дрона" у Липецькій області. Місцевий губернатор також розповів про пожежу у недобудованій лікарні внаслідок інциденту. Пізніше вдень у Курській області заявили про атаку безпілотників на гірничо-збагачувальний комбінат.

Також у Ростовській області (Російська Федерація) у ніч проти 12 квітня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників.

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