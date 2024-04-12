Франція візьме участь у мирній конференції у Швейцарії, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що Франція візьме участь у мирній конференції, яка відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

Макрон додав, що мирна конференція - це дуже хороша ініціатива, яка об'єднає всі країни для підготовки умов миру.

"Ми братимемо участь у зустрічі, запропонованій Швейцарією, з усіма країнами, які хочуть міцного миру, іншими словами, такого, який поважає міжнародне право і правила", - заявив він.

Глобальний саміт миру

Ще у листопаді 2022 року Зеленський запропонував "формулу миру", щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вже в січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, на якому обговорюватиметься запропонована "формула".

Як розповідав глава Офісу президента Андрій Єрмак, Росію можуть запросити на конференцію, але лише на другий саміт. За даними окремих ЗМІ, глава Білого дому Джо Байден також може взяти участь у саміті.

Очікується, що саміт відбудеться вже з 15 по 16 червня.

Детальніше про саміт миру з України читайте у матеріалі РБК-Україна.

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