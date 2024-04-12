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Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту на війну проти України, - ГУР

Росія Україна, П'ятниця 12 квітня 2024 08:35
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Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту на війну проти України, - ГУР Фото: Тихоокеанський флот РФ на війні проти України (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Москва відправляє на війну в Україні особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО. Дані дії ворога пов'язані з метою укомплектування особового складу після значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки в Telegram.

Зазначається, що вказані військові з’єднання держави-агресора раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.

"Згідно з рішенням командувача тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2000 російських військовослужбовців із пріморского та камчатского країв РФ", - повідомляють у ГУР.

У відомстві зауважили, що ще близько 400 солдатів з числа військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, "латамуть діри" 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через серйозні втрати.

"Частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі", - зазначають в Головному управлінні розвідки.

Ситуація на фронті

Варто зауважити, що російські війська щоденно зазнають значних втрат у війні проти України. Щоденно армія ворога втрачає десятки, а то й сотні одиниць бойової техніки. Рахунок бойових втрат особового складу країни-агресорки також нараховується сотнями.

Так, українські захисники за добу ліквідували ще 840 російських загарбників, і таким чином загальні втрати противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 451 730 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили ще 9 танків та 34 артсистем окупантів.

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