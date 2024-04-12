Слідом за Польщею. Молдова виходить з Договору про звичайні збройні сили Європи

У п'ятницю, 12 квітня, парламент Молдови схвалив у остаточному читанні зупинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Згідно з документом, таке рішення було ухвалено з урахуванням "корінної зміни обставин" з моменту підписання договору

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту Молдови , 12 квітня.

"Республіка Молдова припиняє дію Договору про звичайні збройні сили в Європі, підписаного в Парижі 19 листопада 1990 року, з можливістю надалі повернутися до його виконання", - йдеться у документі.

Рішення було ухвалене голосами 53 депутатів від Партії дії та солідарності.

Після остаточного затвердження законодавцями це рішення має схвалити президент країни. Воно набуде чинності через 150 днів після отримання повідомлення депозитарієм та державами – учасницями договору.

Що відомо про Договір про звичайні збройні сили Європи

ДЗЗСЄ був підписаний у 1990 році та адаптований у 1997 році. Країни НАТО не ратифікували адаптовану версію цього документу, продовживши дотримуватися положень 1990 року, які містять норми звичайних озброєнь з розрахунку балансу між альянсом і нині розформованою Організацією Варшавського договору.

Російський диктатор Володимир Путін 29 травня 2023 року підписав закон про денонсацію ДЗЗСЄ, він набув чинності 9 червня.