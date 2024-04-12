Доки гальмується підтримка від партнерів, треба збільшувати власні можливості, - Зеленський
У зв'язку з затримкою допомоги від партнерів, Україні необхідно збільшувати власні можливості й зміцнювати країну.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.
На Конгресі місцевих та регіональних влад президент заявив, що одним з головних викликів для країни зараз є ситуація з допомогою партнерів.
"На жаль, частина підтримки гальмується, Треба робити все, щоб збільшувати наші власні можливості тут, наші можливості в Україні", - сказав він.
Водночас Зеленський наголосив, що нині не можна втрачати час, а навпаки необхідно зосередитись на зміцненні країни.
"Не втрачати наш час, зміцнювати країну. Водночас максимально комунікувати на всіх рівнях, з нашими партнерами зокрема, і між громадами - щоб увага світу і підтримка зберігалася", - заявив глава держави.
Підтримка України з боку ЄС
В останні тижні Росія суттєво посилила обстріли населених пунктів та критичної інфраструктури України балістичними ракетами. Збивати такі цілі можуть лише системи ППО Patriot та SAMP/T, яких в України обмежена кількість та які переважно прикривають від ударів Київ.
Цими днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні критично не вистачає систем ППО для захисту від ракетних атак росіян. Він додав, що Повітряні сили мають певний запас ракет для систем ППО, але за високої інтенсивності обстрілів незабаром вони можуть закінчитися.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україна відчайдушно просить сім систем Patriot для захисту своїх міст від російської балістики, але ЄС не може їх передати.
10 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із Боррелем. Сторони обговорили кроки щодо пошуку додаткових систем ППО Patriot для України.
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