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Кабмін дав важливе доручення Мініфраструктури та Міненерго щодо Харкова

П'ятниця 12 квітня 2024 18:30
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Кабмін дав важливе доручення Мініфраструктури та Міненерго щодо Харкова Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів ухвалив доручення про термінове забезпечення Харкова мобільними модульними котельнями й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

За словами Шмигаля, Кабмін ухвалив доручення Міністерству інфраструктури, Міністерству енергетики, НКРЕКП й "Харківобленерго" щодо забезпечення Харкова:

  • мобільними модульними котельнями;
  • когенераційними установками;
  • генераторами для багатоповерхівок.

"Ми розуміємо, що відбувається в Харкові, та маємо вже зараз готуватися до зими. Протягом двох тижнів відповідна програма має бути подана, і ми маємо почати разом з партнерами цю роботу невідкладно", - додав голова уряду.

Яка ситуація зі світлом у Харкові

Внаслідок нещодавніх російських масованих комбінованих обстрілів по Харкову та області, зокрема по енергетичних об'єктах, місто деякий час перебувало без світла. Після цього електропостачання повертали у кілька етапів.

Станом на сьогодні, 12 квітня, з 06:25 в Харківській області були застосовані аварійні відключення. Наразі знеструмлені близько 210 тисяч споживачів.

Зокрема, як відзначав міністр енергетики Герман Галущенко, найскладніша ситуація зі світлом сьогодні саме у Харкові. Зокрема він закликав українців готуватись до будь-яких сценаріїв цієї весни та літа.

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Денис Шмигаль Харків
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