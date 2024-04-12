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Кабмін ввів нову доплату військовим: скільки і хто отримає

Україна, П'ятниця 12 квітня 2024 12:22
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Кабмін ввів нову доплату військовим: скільки і хто отримає Фото: кабмін ввів нову доплату військовим на першій лінії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Кабінет міністрів ввів нову доплату військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Одноразова винагорода нараховуватиметься за 30 днів виконання бойових завдань на першій лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як зауважив Шмигаль, на виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

Зазначається, що розмір індивідуальної одноразової виплати становитиме 70 тисяч гривень.

"Будемо й надалі піклуватися про наших воїнів, які захищають країну та домівки мільйонів українців", - запевнив Шмигаль у повідомленні.

Варто зауважити, що додаткові виплати військовим у розмірі 70 тисяч гривень розглядались владою напередодні.

Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Виплати військовим

Нагадаємо, що понад 70% бюджету Міністерства оборони України на 2024 рік піде на виплати українським військовим. Ще 20% - на закупівлю озброєння.

Крім того, у лютому на сайті Верховної ради було зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби". У ньому пропонувалось збільшити низку доплат і пільг для військових.

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Кабінет Міністрів України Виплати Війна Росії проти України
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