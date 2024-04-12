Україна вводить "транспортний безвіз" ще з однією країною Європи

Україна та Чорногорія погодили "транспортний безвіз" для вантажних перевезень. Він запрацює з 1 червня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Україна домовилася з Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами з 1 червня 2024 року.

Також український уряд працює над розширенням регулярного та нерегулярного автобусного сполучення з Чорногорією.

Як зазначає Мінінфраструктури, під час проведення перемовин також було порушено питання можливості безпаритетних пасажирських перевезень українськими компаніями.

"Наразі сторони погодили, що у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно", - йдеться у повідомленні.