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Україна вводить "транспортний безвіз" ще з однією країною Європи

Україна, П'ятниця 12 квітня 2024 11:39
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Україна вводить "транспортний безвіз" ще з однією країною Європи Ілюстративне фото: Україна та Чорногорія погодили "транспортний безвіз" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Чорногорія погодили "транспортний безвіз" для вантажних перевезень. Він запрацює з 1 червня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Україна домовилася з Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами з 1 червня 2024 року.

Також український уряд працює над розширенням регулярного та нерегулярного автобусного сполучення з Чорногорією.

Як зазначає Мінінфраструктури, під час проведення перемовин також було порушено питання можливості безпаритетних пасажирських перевезень українськими компаніями.

"Наразі сторони погодили, що у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно", - йдеться у повідомленні.

Що таке "транспортний безвіз"

Це можливість виконувати перевезення без потреби у спеціальних дозволах. Україна має "транспортний безвіз" з 36 країнами, включно з країнами Європейського союзу.

У Мінінфраструктури зазначають, що у минулому році Україна домовилася про "транспортний безвіз" з Норвегією, Північною Македонією та продовжити відповідну угоду з Молдовою та Туреччиною.

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