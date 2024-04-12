Україна вводить "транспортний безвіз" ще з однією країною Європи
Україна та Чорногорія погодили "транспортний безвіз" для вантажних перевезень. Він запрацює з 1 червня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Україна домовилася з Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами з 1 червня 2024 року.
Також український уряд працює над розширенням регулярного та нерегулярного автобусного сполучення з Чорногорією.
Як зазначає Мінінфраструктури, під час проведення перемовин також було порушено питання можливості безпаритетних пасажирських перевезень українськими компаніями.
"Наразі сторони погодили, що у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно", - йдеться у повідомленні.
Що таке "транспортний безвіз"
Це можливість виконувати перевезення без потреби у спеціальних дозволах. Україна має "транспортний безвіз" з 36 країнами, включно з країнами Європейського союзу.
У Мінінфраструктури зазначають, що у минулому році Україна домовилася про "транспортний безвіз" з Норвегією, Північною Македонією та продовжити відповідну угоду з Молдовою та Туреччиною.
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