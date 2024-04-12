Прокуратура Бельгії розслідує втручання Росії у європейську політику

Бельгія може притягнути до відповідальності людей за втручання у загальноєвропейські вибори у рамках зусиль боротьби з російською дезінформацією.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Наш федеральний прокурор розпочав розслідування, засноване на розсекреченому звіті, поданому нашими спецслужбами. Наша судова влада тепер підтвердила, що це втручання підлягає судовому переслідуванню", - сказав Де Кроо.

Його заява прозвучала після того, як минулого місяця чеський уряд заявив, що його служба контррозвідки розкрила російську мережу, яка намагається впливати на політику та громадську думку по всій Європі, включаючи виплати європейським політикам. Прага також запровадила санкції щодо місцевої компанії, яка керує веб-сайтом "Голоси Європи", та двох пов'язаних з ним осіб.

Хоча бельгійські спецслужби встановили, що готівкові розрахунки в Бельгії не проводилася, Де Кроо заявив, що втручання здійснювалося в країні.

Де Кроо також закликав до дій на рівні ЄС, які він підніме на зустрічі лідерів у Брюсселі наступного тижня. Бельгія почергово головує у блоці.

Прем'єр-міністр попросив Євроюст, агентство ЄС із судової співпраці у кримінальних справах, терміново зібратися та обговорити це питання, а також вивчити питання про те, як розширити мандат Європейської прокуратури, щоб забезпечити переслідування таких загроз.

"Ми повинні зберігати велику пильність щодо будь-яких майбутніх виборів і, безумовно, пов'язаних з європейськими виборами, які відбудуться на початку червня. Єдиний намір – послабити європейську демократію та послабити підтримку України, що є однією з цілей Росії", – сказав Де Кроо.

Що передувало

Нагадаємо, 27 березня Чехія запровадила санкції проти Віктора Медведчука. Причиною стала його діяльність, пов'язана із компанією "Голос Європи". Польські спецслужби провели низку обшуків у справі про діяльність мережі шпигунів РФ, які також дискредитували Україну.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що Російська Федерація підкуповувала депутатів Європейського парламенту для поширення пропаганди. За його словами, цього тижня було налагоджено тісне співробітництво між бельгійськими та чеськими спецслужбами з метою розгрому російської пропагандистської мережі.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що Служба безпеки України допомогла викрити мережу впливу екс-нардепа Віктора Медведчука в ЄС, про яку раніше заявляли спецслужби Чехії та Польщі.