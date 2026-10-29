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Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей

15:21 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей Фото: російський ОТРК "Іскандер" (Getty Images)
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Близько 14.30 окупанти ударили ракетою по Лозовій на Харківщині. Наразі відомо про 6 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Удар по Лозовій

Ворог завдав ракетного удару по Лозовій, є поранені.

"Внаслідок обстрілу постраждали 64-річний, 68-річний, 44-річний, 64-річний, 60-річний та 68-річний чоловіки. Всіх ушпиталили з вибуховими пораненнями", - заявив Синєгубов.

Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти вдень 24 жовтня завдали ракетного удару по Лозовій Харківської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще троє людей постраждали.

Крім того, 22 жовтня окупанти вдарили по ринку у Лозовій, внаслідок чого загинули двоє людей, а ще 34 цивільних постраждали.

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