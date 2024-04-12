Зеленський звернувся до громад щодо вітчизняної зброї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад України.

"Прошу, сприяйте розвитку всіх оборонних виробництв. Кожна ідея, кожна розробка, ефективна розробка, а й іноді тільки пілот, безумовно, все заслуговує обов'язкової уваги. Кожна зброя сьогодні має значення. Я думаю тим громадам, і тим областям, які це вже роблять", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна вже довела, що може виробляти такі новітню зброю, як дрони, артилерія та системи РЕБ.

"Ми вже довели, що в Україні є новітні технології. Що ми можемо бути потужними у дронах, і щодо дистанції, і щодо влучності, ми можемо бути на високому рівні в порівнянні з іншими західними зразками. Артилерію натівського зразка виробляємо не гірше, і в кількості дуже потужній. Також системи РЕБ. Всі ці напрямки важливі", - додав президент.

Зеленський також виразив впевненість, що в України будуть і системи ППО, і відповідна кількість ракет, які так потрібні сьогодні, "щоб Росія знала і думала перед тим, як стріляти по наших мирних громадах".