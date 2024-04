Найпотужніший за 25 років. Що відомо про наслідки землетрусу на Тайвані

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,4 бала на Тайвані стався о 07:58 ранку за місцевим часом (в Японії його оцінили в 7,7 бала) за 18 км на південь від міста Хуалянь на глибині 34,8 кілометра. За землетрусом послідувала низка сильних підземних поштовхів.

І хоч землетрус був неглибоким, його відчули на всьому Тайвані, а також у деяких частинах материкового Китаю та Японії. Китайські державні ЗМІ повідомили, що підземні поштовхи були у провінції Фуцзянь на південному сході країни.

Фото: під час землетрусу поштовхи відчув весь Тайвань (Getty Images)

"Землетрус почався близько до суші, на малій глибині. Він відчувався на всьому Тайвані та сусідніх островах та є найсильнішим за 25 років (від часу землетрусу магнітудою 7,6 у вересні 1999 року, жертвами якого стали близько 2,4 тисячі людей)", - заявив директор Центру сейсмології Центрального метеорологічного управління Тайбея Ву Чієн-фу.

CNN звертає увагу на епіцентр землетрусу, який був в районі міста Хуалянь, який розташований у повіті з аналогічною назвою, що розташований на східному узбережжі Тайваню. Це найбільший округ країни за площею, але через гірський рельєф має одне з найнижчих значень чисельності населення (населення округу становить близько 300 000 осіб, з яких близько 100 000 у центрі - місті Хуалянь).

Фото: на Тайвані десятки будівель зруйновані, більш як сотня пошкоджені (Getty Images)

Більшість населення проживає в долині Хуадун, яка тягнеться з півночі на південь, затиснута між Центральним і Хайаньським гірськими хребтами. Завдяки сільському характеру повіту, Хуалянь приваблює багатьох відвідувачів своїм природним середовищем, яке включає ущелину Тароко, скелю Ціншуй і пляж Цісінтан.

Загалом Хуалянь - це найвідоміший і найпопулярніший туристичний напрямок Тайваню. Він відомий як "Найпривітніше місто № 2 на Землі" за версією Booking.com у 2023 році, і є єдиним азійським містом у цьому списку. В ньому розташований Національний парк Тароко, куди приїздить щороку чимало відвідувачів.

За даними Національного пожежного агентства Тайваню NFA, потужні підземні поштовхи, які сколихнули острів, пошкодили 125 будівель. Влада підрахувала, що обвалилося щонайменше 26 будівель, більш як половина з яких знаходиться в Хуаляні. В цьому окрузі п'ятиповерховий будинок зазнав значних пошкоджень. Фото цієї будівлі розлетілася сьогодні по низці шпальт газет, а також в мережі. Перший поверх завалився, а решта нахилилася під кутом 45 градусів.

