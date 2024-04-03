Найпотужніший за 25 років. Що відомо про наслідки землетрусу на Тайвані

Тайвань сколихнув найпотужніший землетрус за чверть століття , який спричинив масштабні руйнування. Поштовхи відчула вся острівна країна, через стихійне лихо постраждали сотні людей, є загиблі та руйнування.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало, що відомо про наслідки потужного землетрусу на Тайвані.

Найпотужніший землетрус на Тайвані за 25 років

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,4 бала на Тайвані стався о 07:58 ранку за місцевим часом (в Японії його оцінили в 7,7 бала) за 18 км на південь від міста Хуалянь на глибині 34,8 кілометра. За землетрусом послідувала низка сильних підземних поштовхів.

І хоч землетрус був неглибоким, його відчули на всьому Тайвані, а також у деяких частинах материкового Китаю та Японії. Китайські державні ЗМІ повідомили, що підземні поштовхи були у провінції Фуцзянь на південному сході країни.

Фото: під час землетрусу поштовхи відчув весь Тайвань (Getty Images)

"Землетрус почався близько до суші, на малій глибині. Він відчувався на всьому Тайвані та сусідніх островах та є найсильнішим за 25 років (від часу землетрусу магнітудою 7,6 у вересні 1999 року, жертвами якого стали близько 2,4 тисячі людей)", - заявив директор Центру сейсмології Центрального метеорологічного управління Тайбея Ву Чієн-фу.

Що відомо про епіцентр землетрусу

CNN звертає увагу на епіцентр землетрусу, який був в районі міста Хуалянь, який розташований у повіті з аналогічною назвою, що розташований на східному узбережжі Тайваню. Це найбільший округ країни за площею, але через гірський рельєф має одне з найнижчих значень чисельності населення (населення округу становить близько 300 000 осіб, з яких близько 100 000 у центрі - місті Хуалянь).

Фото: на Тайвані десятки будівель зруйновані, більш як сотня пошкоджені (Getty Images)

Більшість населення проживає в долині Хуадун, яка тягнеться з півночі на південь, затиснута між Центральним і Хайаньським гірськими хребтами. Завдяки сільському характеру повіту, Хуалянь приваблює багатьох відвідувачів своїм природним середовищем, яке включає ущелину Тароко, скелю Ціншуй і пляж Цісінтан.

Загалом Хуалянь - це найвідоміший і найпопулярніший туристичний напрямок Тайваню. Він відомий як "Найпривітніше місто № 2 на Землі" за версією Booking.com у 2023 році, і є єдиним азійським містом у цьому списку. В ньому розташований Національний парк Тароко, куди приїздить щороку чимало відвідувачів.

Які руйнування

За даними Національного пожежного агентства Тайваню NFA, потужні підземні поштовхи, які сколихнули острів, пошкодили 125 будівель. Влада підрахувала, що обвалилося щонайменше 26 будівель, більш як половина з яких знаходиться в Хуаляні. В цьому окрузі п'ятиповерховий будинок зазнав значних пошкоджень. Фото цієї будівлі розлетілася сьогодні по низці шпальт газет, а також в мережі. Перший поверх завалився, а решта нахилилася під кутом 45 градусів.

BREAKING: At least four dead in Taiwan after strongest quake in nearly 25 years, fire agency says https://t.co/yOk39XDgzC — The Associated Press (@AP) April 3, 2024

Також повіт постраждав від зсувів і каменепадів, що призвело до закриття головної прибережної автомагістралі, там пошкоджено кілька тунелів.

Крім того, на острові було призупинено рух поїзді та метро в Тайбеї, де частково розійшлася новозбудована наземна лінія. Рух уздовж східного узбережжя практично зупинився через зсуви й падіння уламків у тунелях і шосе в гірській місцевості, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Terrifying scene on the Taipei Metro during the Taiwan earthquake. #earthquake japan pic.twitter.com/YzxBPNc1s2 — Aliyana G (@Aliyana567) April 3, 2024

Більше того, гора біля східного узбережжя Тайваню частково обвалилася в море після поштовхів.

Також по всьому острову було зафіксовано перебої з електрикою та збої в роботі інтернету. За даними Центрального командного центру з надзвичайних ситуацій Тайваню, понад 91 000 домогосподарств залишилися без електрики.

До того ж великий тайванський виробник напівпровідників TSMC повідомив, що евакуював співробітників із кількох своїх фабрик у Сіньчжу та на півдні острова, проте системи безпеки, за даними компанії, працюють нормально. TSMC виробляє чіпи для таких компаній, як Apple та Nvidia.

Жертви та постраждалі

Спочатку було відомо, що поранень зазнали близько 60 людей, проте згодом з'явилися оновлені дані. Національне пожежне агентство Тайваню проінформувало, що внаслідок землетрусу щонайменше 9 людей загинули, 821 отримали поранення, а ще 127 залишаються заблокованими під завалами.

За інформацією АР та CNN, серед жертв також є туристи. Зокрема, троє подорожуючих загинули під час обвалів у національному парку Тароко, розташованому неподалік від епіцентру землетрусу. Там же двоє канадців опинилися в пастці.

Крім того, двоє громадян Німеччини застрягли в тунелі на шосе Сухуа на східному узбережжі острова, повідомляє NFA. Шосе було серйозно пошкоджено під час землетрусу та перекрито.

Загроза цунамі

Землетрус викликав попередження про цунамі на Тайвані. Разом з тим метеорологічне агентство Японії повідомило, що кілька невеликих хвиль цунамі досягло деяких районів південної префектури Окінава, а філіппінська сейсмологічна агенція випустила попередження для жителів прибережних районів, закликаючи евакуюватися на височини. Тихоокеанський центр попередження про цунамі на Гаваях заявив, що ризик руйнівних хвиль уже минув.

Попередження про цунамі також змусили авіакомпанії та аеропорти призупинити польоти, які згодом були відновлені.

Реакція світу

ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель вже відреагував на трагедію.

"Я щиро підтримую всіх, хто постраждав від землетрусу на Тайвані. Мої співчуття родинам загиблих. ЄС готовий надати будь-яку необхідну допомогу", - сказав Мішель.

Японія

Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісід своєю чергою заявив, що його країна готова надати підтримку своєму "важливому другові" Тайваню.

"Пам’ятаємо про теплу руку допомоги Тайваню, коли стався Великий східно-японський землетрус у 2011 році....Тайвань, наш важливий друг. Тепер наш острівний сусід зіткнувся зі складною ситуацією. Японія готова допомогти Тайваню будь-якою необхідною підтримкою", - написав він у Twitter.

Китай

Китайський центр землетрусів повідомив, що поштовхи відчувалися вздовж східного узбережжя Китаю, у містах Сямень, Фучжоу та Шанхай, а також у провінціях Чжецзян, Цзянсу та Цзянсі.

Речник Управління Китаю у справах Тайваню, висловив "щирі співчуття" Пекіна "тайванським співвітчизникам" і запропонував надати допомогу постраждалим від стихійного лиха.

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