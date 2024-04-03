Гарантії безпеки для України: що передбачає угода з Фінляндією

Україна та Фінляндія підписали угоду про довгострокову підтримку. Фінляндія надає нашій країні безпекові гарантії протягом наступних 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Угода була підписана у рамках виконання спільної декларації G7 про підтримку України, яка була укладена на полях саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Фінляндія зобов'язалася надавати Україні довгострокову військову, політичну та фінансову підтримку, а також гуманітарну допомогу та підтримку у сфері цивільного захисту з такою ж динамікою, як і з початку повномасштабної війни, стільки, скільки це буде потрібно.

Україна зі свого боку буде впроваджувати реформи державного управління, включно з реформами прозорості, підзвітності та антикорупційними реформами.

Що ще передбачає угода:

Фінляндія визнає, що Україна у майбутньому приєднається до НАТО та ЄС;

країна допомагатиме відновити український сектор безпеки та оборони і підтримуватиме оборону України у довгостроковій перспективі;

Фінляндія підтримує українську формулу миру;

Фінляндія зобов'язується надавати Україні військову підтримку з урахуванням потреб, зокрема, що стосується боєприпасів;

Гельсінкі готують чотирирічний план підтримки, а також вивчають нові та інноваційні шляхи подальшого посилення допомоги;

Фінляндія та Україна працюватимуть над збільшення виробництва боєприпасів та розвитком оборонної промисловості;

Україна зобов'язується, щоб військова допомога Фінляндії використовувалася виключно для самооборони;

Фінляндія продовжуватиме навчання українських військових;

сторони вивчатимуть можливості поглиблення співробітництва у сфері цифрової стійкості та кібербезпеки, розвідки, розмінування;

Фінляндія продовжує надавати захист українським біженцям (на момент укладення угоди у Фінляндії було зареєстровано понад 64 тисячі біженців);

Україна зобов'язується впроваджувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО.

Повний текст безпекової угоди України та Фінляндії - за посиланням.