Не Рютте. Польща хоче, щоб генсеком НАТО став представник Східної Європи
Польща хоче, щоб пост генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга зайняв представник Східної Європи.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
У глави МЗС Польщі поцікавилися, чи підтримує він кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО.
"Нам подобається Марк Рютте, але водночас ми вважаємо, що наш регіон недостатньо представлений як в Альянсі, так і в ЄС, а також у системі ООН. Ми пропонуватимемо кандидатури на керівні посади у всіх трьох організаціях від нашого регіону", - відповів Сікорський.
Новий генсек НАТО
Варто зауважити, що Рютте є основним кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО. Його підтримують найбільші країни-члени Альянсу.
За інформацією видання NOS, 28 із 32 країн-членів НАТО готові голосувати за кандидатуру Рютте. За останні десять днів прем'єра Нідерландів почали підтримувати ще три країни.
Головним його конкурентом є президент Румунії Клаус Йоханніс, який нещодавно висунув свою кандидатуру.
Для обрання нового генсека потрібна згода всіх 32 країн-членів Альянсу.
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