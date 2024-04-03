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Не Рютте. Польща хоче, щоб генсеком НАТО став представник Східної Європи

Брюссель, Середа 03 квітня 2024 17:55
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Не Рютте. Польща хоче, щоб генсеком НАТО став представник Східної Європи Фото: Радослав Сікорський, голова МЗС Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща хоче, щоб пост генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга зайняв представник Східної Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

У глави МЗС Польщі поцікавилися, чи підтримує він кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО.

"Нам подобається Марк Рютте, але водночас ми вважаємо, що наш регіон недостатньо представлений як в Альянсі, так і в ЄС, а також у системі ООН. Ми пропонуватимемо кандидатури на керівні посади у всіх трьох організаціях від нашого регіону", - відповів Сікорський.

Новий генсек НАТО

Варто зауважити, що Рютте є основним кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО. Його підтримують найбільші країни-члени Альянсу.

За інформацією видання NOS, 28 із 32 країн-членів НАТО готові голосувати за кандидатуру Рютте. За останні десять днів прем'єра Нідерландів почали підтримувати ще три країни.

Головним його конкурентом є президент Румунії Клаус Йоханніс, який нещодавно висунув свою кандидатуру.

Для обрання нового генсека потрібна згода всіх 32 країн-членів Альянсу.

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