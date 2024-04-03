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У Гаазі 44 країни підтримали створення трибуналу для РФ за злочини проти України

Гаага, Середа 03 квітня 2024 09:03
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У Гаазі 44 країни підтримали створення трибуналу для РФ за злочини проти України Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Представники 44 країн підтримали ідею створення спецтрибуналу для Росії за злочини, які були скоєні проти України під час загарбницької війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Нідерландів.

Відповідну декларацію було ухвалено за підсумками конференції "Відновлення справедливості для України". Загалом у конференції брали участь 57 країн.

Документ підтримали 44 країни. Серед них: країни-члени ЄС, Канада, Грузія, Японія, Молдова, Нова Зеландія, Велика Британія, США.

"Ми підтверджуємо рішуче засудження актів агресії з боку РФ проти України; ці акти, включаючи спробу незаконної анексії регіонів України, є кричущими порушеннями Статуту ООН є порушенням міжнародного права, що тягне за собою державну відповідальність РФ, загрожують міжнародному миру і безпеці, ставлять під сумнів повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, і підривають демократичні цінності", - йдеться у декларації.

Глава МЗС Нідерландів під час виступу на конференції привітала створення Міжнародного реєстру збитків. За її словами, станом на вечір 2 квітня було отримано понад 100 позовів про компенсацію.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення 44 країн підтримати створення спецтрибунали для Росії.

"Я вдячний усім державам, які визнають важливість досягнення результатів у цьому питанні. Я впевнений, що, працюючи разом, ми зможемо знайти всі необхідні рішення та втілити трибунал у життя. Нам потрібно зробити ще один поштовх, щоб це зробити", - написав Кулеба у своєму Twitter (X).

Реєстр збитків

Нагадаємо, у 2023 році ЄС ухвалив рішення про створення Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Головний офіс функціонує у Гаазі, а сателітний - у Києві.

У столиці України 22 березня відкрили сателітний офіс Реєстру, а виконавчий директор пояснив механізм його роботи.

2 квітні Міжнародний реєстр збитків офіційно запрацював, а у "Дії" з'явилася можливість подати заявку про знищену нерухомість.

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