"Вже відточують навички": у Повітряних силах розповіли про навчання пілотів на F-16

Декілька груп українських пілотів продовжують навчання в країнах-союзниках для керування винищувачами F-16. Дві з них вже відточують навички на літаках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

"Зараз дві передові групи перебувають у Данії та США. Вони вже безпосередньо відточують навички на літаках F-16", - сказав Ілля Євлаш.

Він зазначив, ще одна група продовжує своє навчання, перемістилася з Великої Британії до Франції, де вони освоюють легкомоторні літаки.

"Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Зокрема вивчають мову, це один з пріоритетних напрямків. Літаки іноземного виробництва і необхідне належне знання англійської мови", - додав спікер Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, окрім пілотів, триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.

Нагадаємо, наприкінці березня десять українських пілотів вже завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.