Данія працює над новим пакетом військової допомоги Україні

Данія працює над новим пакетом військової допомоги, який має посилити оборону України.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Я розпочав свій день у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі із зустрічі зі своїм данським колегою та другом міністром закордонних справ Королівства Данія Ларсом Льокке Расмуссеном", - написав Кулеба.

Чиновники обговорили військову підтримку України. Також підіймалось питання інвестицій в Україну, відновлення та іншої допомоги.

"Ми обговорили першочергові потреби України у військовій сфері, зокрема у контексті надання систем ППО та ракетного озброєння. Також дуже приємно, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для посилення нашої оборони", - розповів Кулеба.

Допомога від Данії

Нагадаємо, ще в лютому цього року прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що її країна вирішила надати Україні всю свою артилерію.

Також вона закликала західні країни передати українським захисникам зброю, боєприпаси, системи ППО, які вони поки що не використовують.

А вже у березні Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн доларів. До нього увійшли самохідні артилерійські установки Caesar.

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