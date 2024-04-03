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Кулеба обговорив поставки Україні систем Patriot із главами МЗС Польщі та Іспанії

Середа 03 квітня 2024 15:24
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Кулеба обговорив поставки Україні систем Patriot із главами МЗС Польщі та Іспанії Архівне фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна є єдиною країною у світі, яка захищається від балістичних ракет. Тому країні необхідно більше систем ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.

Іспанія

Кулеба зустрівся зі своїм іспанським колегою Хосе Мануель Альбаресом і подякував йому особисто за надійну підтримку з боку Іспанії.

"Я доніс до вас актуальність надання Україні додаткових "Петріотів" та інших систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети", - заявив міністр.

Також вони обговорили важливість колективних зусиль зі зміцнення оборони України для забезпечення миру в Європі.

Польща

Також Кулеба зустрівся з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Вони обговорили, як Польща може сприяти захисту повітряного простору України від російських ракет і як захистити польський повітряний простір від їхніх вторгнень.

"Нині Україна є єдиною країною у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичних ракет", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що всі наявні у світі батареї "Петріот", які можуть бути надані Україні, мають бути доставлені в Україну якомога швидше. Міністр додав, що важливішого місця для них не існує.

Не перші заклики передати Україні більше систем Patriot

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Учора глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібні зенітні ракетні комплекси Patriot та інші системи протиповітряної оборони. Вони призначені для захисту життя.

Пізніше президент Зеленський реагуючи на обстріл Харкова поставив запитання - чому "Петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо обласного центру.

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