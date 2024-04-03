Кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО підтримують 28 країн, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Джерела видання повідомили, 28 із 32 країн-членів НАТО підтримують кандидатуру Рютте. За останні 10 днів до них приєдналися три країни. Це означає, що необхідно залучити ще чотири, оскільки для висунення кандидатури потрібна одноголосна підтримка всіх 32 держав-членів.

У найближчі кілька днів міністри закордонних справ країн НАТО перебуватимуть у Брюсселі, де в кулуарах саміту буде багато розмов про наступника Єнса Столтенберга, який залишає свій пост на початку жовтня.

У Румунії є свій кандидат. Відомо також, що Туреччина та Угорщина поки не заявили про свою підтримку Рютте. Словаччину названо четвертою країною, що викликає сумніви.

Джерела в НАТО повідомляють, що Рютте веде переговори з цими чотирма країнами про своє трактування керівництва НАТО.

Обструкціоністи Угорщина і Словаччина послаблять свою опозицію Рютте, якщо президент Румунії Клаус Йоганніс зніме свою кандидатуру, кажуть у колах НАТО. Поки цього не сталося, угорцям і словакам буде ніяково відмовлятися від Йоганніса, єдиного офіційного кандидата від іншої східноєвропейської країни.