Зеленський відповів на реакцію Заходу на удари по НПЗ: хай приїдуть в Харків і подивляться

Міжнародні організації можуть засуджувати удари по російським територіям після того, як вони приїдуть до Харкова та подивляться, як люди живуть без світла без води.

На спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Олександр Стуббом Зеленський подякував "різним міжнародним організаціям, які постійно щось засуджують".

"І це важливо, що вони дійсно засуджують і фокусуються на ударах по Україні. Також деякі підіймають питання щодо ударів по НПЗ (на території РФ - ред.), на тимчасово окупованих територіях, де є інфраструктурні обєкти, так і на військових аеродромах РФ і на захоплених українських", - сказав він.

Президент заявив, що цим організаціям можна відповісти просто.

"Мені здається, для того, щоб в кінці кінців зрозуміти як вижити в Харкові, як людям жити без світла без води. Треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія окрім сили нічого не розуміє", - сказав Зеленський.

Реакція на удари по об’єктах на території Росії

Нагадаємо, в ООН засудили удар українських дронів по заводу з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані 2 квітня. Чиновники назвали підприємство, яке працює на ВПК "цивільною інфраструктурою".

Наприкінці березня видання Financial Times повідомило, що США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по російських НПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.

Однак після цього удари по російських НПЗ продовжилися. Зокрема, 2 квітня Україна завдала масштабного удару по території Росії за допомогою дронів. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський НПЗ та виробництво "Шахедів".