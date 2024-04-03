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НБУ знизив офіційний курс долара після різкого зростання

Україна, Середа 03 квітня 2024 15:44
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НБУ знизив офіційний курс долара після різкого зростання Фото: курс долара впав на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після різкого зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1953 грн за 1 долар (-0,1283 грн).

НБУ знизив офіційний курс долара після різкого зростання

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,2643 гривень за 1 євро (-0,0125 грн).

НБУ знизив офіційний курс долара після різкого зростання

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 17 копійок до 39,15-39,17 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знизив офіційний курс долара після різкого зростання

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 39,55 грн/долар.

Валютна лібералізація

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук Національний банк України дотримується Дорожньої карти пом'якшення валютних обмежень, прийнятої минулого року.

"НБУ вже реалізував більшу частину заходів першого етапу Дорожньої картки пом'якшення валютних обмежень. Передумови для переходу до другого етапу ще формуються", - сказав Ніколайчук.

Він також додав, що "пом'якшення обмежень та відчутне зниження облікової ставки за останні 9 місяців підтримують відновлення економіки".

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