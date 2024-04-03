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Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро

Середа 03 квітня 2024 14:32
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Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро Фото: президент Фінляндії Олександр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Фінляндія надасть Україні 23-й пакет військової допомоги. Його вартість становитиме 188 млн євро.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, передає РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з президентом України Володимиром Зеленським.

"Тепер маємо 23 пакет допомоги Україні. Урядова ухвала була того тижня. 23-й пакет вартістю 188 млн євро. І здебільшого це військова допомога. Там є і ППО системи і також боєзапас артилерійський великих калібрів серед іншого. І це наша підтримка Україні", - заявив він.

При цьому Стубб додав, що Фінляндія поки надала 2 млрд євро військової допомоги та ще 700 тисяч євро гуманітарної допомоги.

"Отже, ми маємо десь 900 млн щорічно, якщо розкласти на 3 роки. І ця підтримка триватиме. Цей 23 пакет - це те, що допомагає задовольнити потреби. Так виразно мені подав їх український президент у нашій розмові", - додав він.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну та гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії вніс до парламенту свою пропозицію щодо доповнення проекту бюджету на 2024 рік. Вона включає збільшення допомоги для України.

Колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо також раніше закликав Європу інвестувати у виробництво зброї. За його словами, країнам Європи необхідно інвестувати кошти у збільшення виробництва озброєння, щоб довести свою силу та стійкість.

Крім того, нещодавно міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що країна надасть 3 млн євро допомоги для покращення продовольчої безпеки в Україні.

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Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
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