Керченський міст не має шансів: ГУР готує третій удар, - The Guardian

Головне управління розвідки Міноборони України готує третій удар по Керченському мосту, що сполучає територію Росії з окупованим Кримом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Високопоставлені представники ГУР заявили виданню, що руйнація мосту "неминуча".

ГУР вважає, що найближчим часом зможе вивести з ладу міст. "Ми зробимо це в першій половині 2024 року", - заявив Guardian один із чиновників, додавши, що у голови розвідки Кирила Буданова вже є "більша частина коштів для досягнення цієї мети". Він дотримується плану, схваленого президентом України Володимиром Зеленським, щодо "мінімізації" військово-морської присутності Росії в Чорному морі.

Як зазначає The Guardian, для Володимира Путіна міст є відчутним нагадуванням про те, що він вважає одним із своїх найбільших політичних досягнень: "повернення" півострова до складу Росії у 2014 році з використанням секретних російських військ та фіктивного референдуму.

Для Києва міст однаково є ненависним символом незаконної анексії Кремля. Його руйнація зміцнить кампанію України зі звільнення Криму та підніме бойовий дух на полі бою та за його межами, де сили Києва поступово відступають.

Як пише видання, поки неясно, як буде зроблено удар, але є серйозні сумніви щодо того, чи здатна ГУР провести спецоперацію проти такої добре захищеної та очевидної мети. Росія вжила широких заходів щодо захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону і розгорнувши "баржу-мішень" як приманку для керованих ракет, що наближаються.

За останні п'ять місяців Україна потопила сім кораблів Чорноморського флоту Москви. Останній із них, "Сергій Котов", було ліквідовано на початку цього місяця після нічного рейду за участю 10 українських дронів-амфібій Magura V5, начинених вибухівкою під час патрулювання на південь від Керченського мосту. Представники ГУР заявили, що це була "операція з формування" перед новою атакою на міст.

До цього міст двічі зазнавав ударів та ремонтувався. Наліт українських морських безпілотників у липні минулого року завдав значної шкоди ділянці дороги, яка проходить паралельно ділянці залізниці, яку використовують російські військові для перевезення танків і вантажів. У жовтні 2022 року внаслідок вибуху бомби, таємно пронесеної у вантажівку, кілька прольотів дороги обрушилися під воду.

Потрібні ракети Taurus

Якби міст був остаточно виведений з ладу, Москві довелося б перевозити військові вантажі дорогами через окупований південь України. Маршрут проходитиме через Херсонську та Запорізьку області, які Росія частково захопила навесні 2022 року. Українські офіційні особи вважають, що це суттєво обмежить можливості Кремля вести наступальні операції у той час, коли його сухопутні війська настають.

Чиновники вказали, що західна зброя дозволить Україні швидше зруйнувати міст, а Зеленський неодноразово просив Берлін надати йому ракетний комплекс великої дальності. ескалації.

Раніше цього місяця прокремлівські російські канали опублікували перехоплену телефонну розмову, в якій високопоставлені німецькі військові обговорювали можливості Taurus. За оцінками експертів, для руйнування мосту, ймовірно, буде достатньо 10-20 ракет.

Заступник Буданова генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що на його думку, європейські політики помилялися, побоюючись ескалації конфлікту. "Що для нас означає ескалація? Ми мали два роки війни. Це повсякденна процедура", - сказав він. "Росія бомбить нашу територію. Вона вражає електростанції та громадянську інфраструктуру".

Удари по тилу

Скібіцький сказав, що наразі перемога на полі бою неможлива, враховуючи військову перевагу Росії та нестачу артилерійських снарядів та винищувачів з українського боку, і припустив, що Київ "немає іншого вибору", окрім як розпочати боротьбу з цілями в глибокому тилу ворога, включаючи військові інфраструктуру, центри управління та контролю, а також промислові виробництва, що виробляють "зброю та боєприпаси".

Київ використав стандартну процедуру НАТО, відому як "центр тяжкості" або "шестерня", додав він, - модель, в якій величезних результатів можна досягти шляхом вибору, а потім усунення кількох ретельно вибраних особливо важливих цілей.

Останніми місяцями ГУР прагнуло знищити нафтопереробні потужності Росії. За словами Скібіцького, Україна планувала завдати більше ударів по російських об'єктах, при цьому у цьому відіграли роль агенти під прикриттям. Деякі були "російськими з українським корінням"; інші були неідеологічними росіянами, завербованими за гроші. За його словами, пул був настільки великий, що ГУР могла обирати кандидатів для диверсійних операцій.