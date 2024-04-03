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Столтенберг висловився про ідею передати "Рамштайн" під контроль НАТО

Брюссель, Середа 03 квітня 2024 13:01
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Столтенберг висловився про ідею передати "Рамштайн" під контроль НАТО Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Існує необхідність надати формату "Рамштайн" та іншим ініціативам союзників щодо підтримки України більш надійну основу. Це допоможе гарантувати допомогу Україні у довгостроковій перспективі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я вітаю "коаліції можливостей", формат "Рамштайн", багато інших багатонаціональних та двосторонніх ініціатив, але існує необхідність надати цьому більш надійну та інституційну основу, щоб гарантувати передбачуваність і відданість на довгострокову перспективу", - сказав Столтенберг, зазначивши, що поки не вдаватиметься до деталей цієї ініціативи.

Також генсек НАТО прокоментував питання про те, чи є потенційна передача "Рамштайну" під контроль НАТО "запобіжним заходом" на випадок перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

"США - не єдині, хто підтримує Україну. Фактично, європейські союзники та Канада надають Україні приблизно 50% військової підтримки. Тож насправді це спільні зусилля США, європейських союзників та Канади. Але, звичайно, Сполучені Штати є найбільшим союзником і надають найбільшу військову підтримку. І той факт, що в Конгресі США не було досягнуто угоди про новий пакет допомоги Україні, продовження цієї підтримки має наслідки", - заявив він.

Столтенберг наголосив, що проблеми з фінансуванням допомоги від США - це одна з причин, чому Україні доводиться нормувати кількість артилерійських снарядів.

"У них є проблеми з протистоянням російським силам, які мають переважну військову силу, тому що ті можуть перевершити їх по озброєнню, маючи більше боєприпасів та артилерії", - додав генеральний секретар.

Він зазначив, що зустрічався з сенаторами, членами Палати представників протягом останніх тижнів, і всі вони запевнили, що в Конгресі США є переважна більшість, яка підтримує цю ідею. Генсек сподівається, що Конгрес США ухвалить рішення якнайшвидше.

Також генсек НАТО не розкривав подробиць створення окремого фонду підтримки України з боку НАТО обсягом 100 млрд доларів, про що раніше повідомляли ЗМІ, підкресливши лише, що "Україні потрібно більше грошей".

Столтенберг зазначив, що не варто очікувати на фінальне рішення з цих питань вже сьогодні чи завтра, на нинішній міністерській зустрічі, а консенсусу може бути досягнуто вже до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

Що цьому передувало

Нещодавно видання Politico з посиланням на європейських та американських чиновників заявило, що Контактну групу з оборони України (формат "Рамштайн") можуть передати під контроль НАТО. Остаточне рішення хочуть ухвалити на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні у липні.

Як зазначає видання, однією із причин цього рішення є бажання союзників України захистити "Рамштайн" на тлі можливого президентства Дональда Трампа.

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