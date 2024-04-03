Похолодання з опадами: синоптик розповіла про погоду в Україні завтра
В Україні завтра очікується похолодання. В деяких регіонах країни спостерігатимуться дощі з мокрим снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Погода в Україні
У північних та західних областях України вдень температура повітря не перевищуватиме +6+11 градусів.
Погода у Центральній частині країни буде різною.
У Вінницькій та Полтавській областях очікується +8+12 градусів.
У Черкаській області та в Кропивницькому +12+17 градусів, у Дніпропетровській області до +19 градусів.
У Харківській області спостерігатиметься температура +10+14, у Луганській області - до +20, у Донецькій області +18 градусів.
У південній частині очікується +15+20 градусів.
Опади найбільш ймовірні на півночі, заході та на північному сході України - дощ, місцями можливий мокрий сніг.
На решті території України - без опадів.
Вітер помірний в переважній частині регіонів країни.
Втім на північному сході пориви вітру сягатимуть до 15-20 метрів за секунду.
Погода в Києві
У Києві 4-го квітня очікується стрімке похолодання.
Температура сягатиме +8+10 градусів, вранці місцями пройде дощ, вдень без істотних опадів.
Надалі температура повітря підвищуватиметься.
Погода у квітні 2024 в Україні
Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.
Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.
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