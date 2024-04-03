Синєгубов про погрози РФ "захопити Харків": щодня працюємо над посиленням обороноздатності

Плани Росії щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше. Наразі щодня тривають роботи над посиленням обороноздатності міста.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Невипадково місто Харків має звання місто-герой. Харків встояв в тих умовах, а ми ж не стоїмо на місці. Ми щодня працюємо над посиленням обороноздатності. Тому вони можуть для себе планувати все, що завгодно", - наголосив Синєгубов.

За його словами, плани росіян щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше.

"Вони ставили собі терміни щодо відбиття певних деокупованих нами територій і оточення міста Харкова. Пробачте, вони по Куп'янському напрямку стираються просто вщент вже фактично 10 місяців, де ведуть активну роботу наші ЗСУ", - додав глава ОВА.

Можливість наступу РФ на Харків

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ поширювали інформацію про підготовку до прихованої мобілізації для "оточення Харкова". Мер міста Ігор Терехов назвав це черговою ворожою ІПСО.

Пізніше росіяни почали поширювати фейки про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста".

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Харків може стати для військ РФ фатальним містом, якщо ті знову спробують його окупувати. Наразі там проводяться масштабні комплексні заходи для посилення оборони.

Тим часом окупанти продовжують обстрілювати Харків та область.

Так, 27 березня армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що нові керовані боєприпаси РФ можуть долітати до будь-якого району Харкова. На його думку, ці снаряди збивати можна, але це питання до військових.