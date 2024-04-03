ua en ru
Ср, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В країнах ЄС заморозили понад 240 млрд євро російських активів, - єврокомісар

Гаага, Середа 03 квітня 2024 10:26
UA EN RU
В країнах ЄС заморозили понад 240 млрд євро російських активів, - єврокомісар Фото: єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В європейських країнах заморожено понад 240 млрд євро приватних та державних активів Росії. Євросоюз працює над механізмом використання коштів для відшкодування збитків, завданих Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса під час виступу на конференції "Відновлення справедливості для України" у Гаазі.

Він зазначив, що ЄС продовжує працювати над тим, щоб заморожені російські активи були направлені на відшкодування збитків Україні, які завдала Росія. За його словами, дискусії з цього питання тривають, зокрема, як щодо приватних, так і державних активів РФ.

Як сказав єврокомісар, в країнах Європи заморожено 37 млрд євро приватних активів росіян та близько 200-208 млрд євро державних активів Росії.

Також він очікує, що буде швидко ухвалене рішення про використання надходжень від знерухомлених російських активів. Йдеться про 2-3 млрд євро на рік.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у вівторок, 2 квітня, офіційно запрацював Міжнародний реєстр збитків. У "Дії" з'явилася можливість подати заявку про знищену нерухомість.

Головний офіс знаходить у Гаазі, а у Києві 22 березня відкрили сателітний офіс Реєстру.

Також вчора у Гаазі відбулася конференція "Відновлення справедливості для України". За підсумками була ухвалено декларацію про ідею створення спецтрибуналу для Росії за злочини, які були скоєні проти України під час загарбницької війни. Документ підтримали 44 країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Десятки одиниць техніки та 700 окупантів: оновлені втрати Росії у війні
Десятки одиниць техніки та 700 окупантів: оновлені втрати Росії у війні
DAILY
Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чищення українців в окупації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чищення українців в окупації