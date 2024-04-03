В країнах ЄС заморозили понад 240 млрд євро російських активів, - єврокомісар

В європейських країнах заморожено понад 240 млрд євро приватних та державних активів Росії. Євросоюз працює над механізмом використання коштів для відшкодування збитків, завданих Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса під час виступу на конференції "Відновлення справедливості для України" у Гаазі.

Він зазначив, що ЄС продовжує працювати над тим, щоб заморожені російські активи були направлені на відшкодування збитків Україні, які завдала Росія. За його словами, дискусії з цього питання тривають, зокрема, як щодо приватних, так і державних активів РФ.

Як сказав єврокомісар, в країнах Європи заморожено 37 млрд євро приватних активів росіян та близько 200-208 млрд євро державних активів Росії.

Також він очікує, що буде швидко ухвалене рішення про використання надходжень від знерухомлених російських активів. Йдеться про 2-3 млрд євро на рік.