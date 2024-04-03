Чи чекати підвищення тарифів на світло, газ та воду: відповідь НКРЕКП

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не збирається найближчим часом приймати рішення про підвищення тарифів.

Про це йдеться у відповіді НКРЕКП на запит РБК-Україна .

"НКРЕКП підготовка ініціатив щодо зміни тарифів на природний газ, електричну енергію та централізоване водопостачання та водовідведення не проводиться", - йдеться у відповіді регулятора.

Тарифи на комуналку

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.

Останній Меморандум з МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни та після її закінчення.

Як зазначається в Меморандумі, стабілізація системи "зрештою вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат (особливо після того, як війна закінчиться), з одночасним виділенням адекватних та цільових ресурсів для вразливих домогосподарств".