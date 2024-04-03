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Чи чекати підвищення тарифів на світло, газ та воду: відповідь НКРЕКП

Україна, Середа 03 квітня 2024 14:04
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Чи чекати підвищення тарифів на світло, газ та воду: відповідь НКРЕКП Фото: тарифи поки що не підвищуватимуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не збирається найближчим часом приймати рішення про підвищення тарифів.

Про це йдеться у відповіді НКРЕКП на запит РБК-Україна.

"НКРЕКП підготовка ініціатив щодо зміни тарифів на природний газ, електричну енергію та централізоване водопостачання та водовідведення не проводиться", - йдеться у відповіді регулятора.

Тарифи на комуналку

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.

Останній Меморандум з МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни та після її закінчення.

Як зазначається в Меморандумі, стабілізація системи "зрештою вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат (особливо після того, як війна закінчиться), з одночасним виділенням адекватних та цільових ресурсів для вразливих домогосподарств".

За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році. Це станеться після скасування воєнного стану.

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