Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Удар по Одесі

Російські війська сьогодні атакували Одесу ракетами "Іскандер-М" з окупованого Криму. Під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Окупанти підступно вдарили по місту повторно, коли на місце прибули медики та рятувальники, наразі відомо про десятки постраждалих, є загиблі. Завтра в місті буде оголошено день жалоби.

Всі подробиці наслідків атаки на Одесу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Атака на Калузький НПЗ

Цієї ночі українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Перший Завод" у Калузькій області РФ, що займається переробкою нафти. Як повідомили джерела РБК-Україна в Силах оборони, це була операція ГУР МО.

"Вибори" у РФ. ГУР "поклало" онлайн-голосування

У Росії сьогодні стартували так звані "президентські вибори". Вже в перший день кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спричинили збій в онлайн-голосуванні.

До слова, в мережі публікують кадри як в різних регіонах РФ, а також на тимчасово окупованих територіях України вдаються до масового паплюження урн для бюлетенів, їх зокрема обливають зеленкою, палять та підривають.

Обмін тілами

В Україну повернули тіла 100 загиблих захисників, їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Сирський на Авдіївському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював на Авдіївському напрямку. За його словами, на цьому напрямку противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

Головком повідомив, що спільно з командирами розглядає оптимальні варіанти дій ЗСУ та забезпечення їх боєприпасами.

Україна

Політика

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони скоординували позиції перед засіданням Ради Україна-НАТО у квітні.

Також глава МЗС закликав подвоїти міжнародні зусилля зі збільшення та прискорення постачань зброї та боєприпасів до України.

Зеленський провів наради з військовими

Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих військових нарад під час яких було обговорено ситуацію на фронті, а також виробництво дронів для майбутніх операцій.

Брагінський звільняється

Після журналістського розслідування начальник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський написав заяву про звільнення. Його обов'язки тимчасово виконуватиме головний інженер метрополітену Віктор Вигівський.

Збій у Monobank

У роботі Monobank стався збій. Користувачі повідомляли про проблеми під час входу у застосунок та з транзакціями.

Нові виплати фермерам

Кабінет міністрів України розширив програму підтримки українських фермерів. Виплати, зокрема, отримають аграрії у громадах, де велися активні бойові дії.

Курс

Долар знову оновив максимум. Офіційний курс на 18 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,7998 грн за 1 долар (+0,1144 грн).

Погода

На вихідних погода в Україні покращиться, очікується потепління, подекуди в регіонах спостерігатиметься до +14 градусів.

Світ

Зустріч "Веймарського трикутника"

У Берліні відбулася зустріч лідерів "Веймарського трикутника" - канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єром Польщі Дональдом Туском. Після зустрічі Шольц пообіцяв ще більше зброї для України, а також зробив заяву щодо заморожених активів Росії.

Поляки заблокували один з пунктів пропуску зі Словаччиною

Польські аграрії до кінця березня заблокували пункт пропуску "Хижне" на кордоні зі Словаччиною. Як стверджують фермери, протест було розпочато через те, що саме цими дорогами в Польщу нібито заїжджає агропродукція з України та Росії.

Вбивство українки в Німеччині

​​Поліція німецького міста Мангейм знайшла живим немовля вбитої 27-річної біженки з України. Повідомляється, що дитина була у двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві жінки.



51-річну матір убитої поки так і не знайшли.

Путін та обстріли Бєлгорода

Російський диктатор Володимир Путін на фоні обстрілів Бєлгорода та російського прикордоння похвалився тим, що ППО нібито збиває 90% ракет та снарядів.

ЄС

Президент Євроради Шарль Мішель у саркастичній формі "привітав" російського диктатора Володимира Путіна з перемогою на "президентських виборах".

"Хотів би привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які розпочинаються сьогодні. Жодної опозиції. Жодної свободи. Жодного вибору", - написав Мішель у соцмережі Х.

Чехія

Прем’єр Чехії Петр Фіала змінив промову під час виступу перед союзниками щодо ініціативи з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України. Він зробив це дізнавшись, що за столом також буде присутній прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, побоюючись, що через словацького прем’єра стратегічно важлива інформація може стати відомою Москві.

Португалія

До чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України долучається Португалія. Згідно з повідомленням міністерства країни, на ініціативу вона виділить 100 мільйонів євро.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон посилює тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію на підтримку України.

Латвія

Президент Латвії Едгарс Рінкевич закликав країни Заходу не боятися проводити "червоні лінії" для Кремля, оскільки "РФ має бути зруйнована".

Греція

Греція готується до постачання Україні нової партії військової допомоги. Йдеться про авіаційні ракети, артилерійські знаряддя і патрони. Посередником виступить Чехія, яка викупить грецьке обладнання.

Литва

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас подав у відставку. Він направив відповідну заяву до прем'єр-міністра країни Інгріди Шимоніте.

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