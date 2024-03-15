ua en ru
Пт, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Monobank стався збій: що не працює

Україна, П'ятниця 15 березня 2024 15:03
UA EN RU
У Monobank стався збій: що не працює Фото: у роботі Monobank стався збій (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Збій у роботі Monobank стався у п'ятницю, 15 березня. Фіксують проблеми у роботі мобільного застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Деякі користувачі повідомляють, що є проблеми у роботі застосунку Monobank. Зокрема, виникає "помилка" під час входу у застосунок.

Також повідомляється про проблеми з транзакціями. Користувачі не можуть перевести кошти.

У Monobank поки не коментували ситуацію, причина збою - невідома.

У Monobank стався збій: що не працює

Хакерські атаки на Monobank

Нагадаємо, 19 січня у застосунку Monobank стався масштабний збій. Застосунок нестабільно працював і видавав помилку під час входу або під час здійснення операцій.

Згодом співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що хакери вчинили потужну атаку на банк. Як він пояснив, хакери атакували безперервно.

Крім того, проблеми у роботі Monobank спостерігалися 3 березня. Тоді стався технічний збій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
монобанк Monobank
NEWS
Удар по Одесі, загиблі та десятки поранених: всі деталі атаки на місто
Удар по Одесі, загиблі та десятки поранених: всі деталі атаки на місто
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США