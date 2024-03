Глава Євроради заздалегідь "привітав" Путіна з перемогою на псевдовиборах

"Хотів би привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які розпочинаються сьогодні. Без опозиції. Без свободи. Без вибору", - написав він.

Хоч як відзначити Владиміра Путина на його земному віці вікторів в виборчих ланках.



No opposition.

No freedom.

No choice. - Charles Michel (@CharlesMichel) March 15, 2024