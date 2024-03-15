Кабмін запроваджує нові виплати для українських фермерів, але не всіх: хто і скільки отримає

Кабінет міністрів України розширив програму підтримки українських фермерів. Виплати, зокрема, отримають аграрії у громадах, де велися активні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

"Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тисяч гривень на гектар своїх угідь. Максимальна площа - до 120 гектарів", - розповів Шмигаль.

За його словами, ці кошти допоможуть провести посівну, а потім зібрати врожай.

Прем'єр наголосив, що для української влади принципово важливо підтримати фермерів на деокупованих територіях.

Інші виплати для українців

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України запровадив виплати для дітей загиблих українських захисників.

Дітям віком від 1 до 15 років залежно від віку встановлюють такі виплати: не менше 7 800 гривень - на одну дитину, не менше 6 100 гривень - кожній дитині, якщо в сім'ї двоє чи більше дітей.

Також ми писали, що допомогу при народженні дитини пропонують збільшити майже вдесятеро. Відповідний законопроект внесли до Ради.

Якщо документ буде узгоджено, молоді батьки зможуть отримати до 400 тисяч гривень.