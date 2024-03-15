РФ намагається прорвати оборону у смузі трьох бригад. Сирський прийняв низку рішень під Авдіївкою

Окупанти вже декілька діб поспіль намагаютьсяся прорвати оборону українських військ у смугах трьох бригад на Авдіївському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на цьому напрямку та прийняв низку рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сирського.

"Працював на Авдіївському напрямку, де противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку", - розповів він.

За його словами, спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.

"Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку", - констатував генерал.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Як розповів Сирський, наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами.

"Авіація противника періодично наносить удари КАБами з відстані 40-50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ", - розповів головнокомандувач ЗСУ про тактику ворога.

Сирський показав фото із Авдіївського напрямку (t.me/osirskiy)

В цих умовах, як каже генерал, найбільш ефективним способом ведення оборони є - знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії.

