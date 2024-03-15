Температура знизиться на 3-6 градусів: синоптик розповіла, якою буде погода в найближчі дні

На вихідних погода в Україні стане теплішою, подекуди в регіонах спостерігатиметься до +14 градусів. Втім ситуація істотно зміниться вже з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook .

"Буде свіжо, стримано, хоча не надто холодно", - зауважила Діденко.

Як зазначає синоптик, з понеділка погода повернеться до теперішнього стану - температура повітря знизиться на 3-6 градусів.

У Києві 16-го березня буде тепло та сухо, до +10 градусів.

17-го березня атмосферний фронт із заходу принесе дощі в західну частину України, на північ та подекуди в центральні області.

В неділю майже повсюди очікується +10+14. Водночас похолодання очікуватиметься у західних областях, до +6+9 градусів.

Завтра температура в Україні сягатиме +9+14 градусів, лише на північному сході +4+9 градусів. Істотні опади малоймовірні

Погода в березні 2024 в Україні

Як раніше розповідав народний синоптик Володимир Деркач, із середини березня 2024 року погода в Україні відрізнятиметься тим, що температура повітря знову опуститься, з'являться опади.

Остання декада місяця буде холодною, можливий мокрий сніг, а температура може впасти до "мінусу". Останні дні першого місяця весни потішать потеплінням, але справжнього весняного тепла ще не буде.

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