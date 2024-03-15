Долар знову оновив максимум: НБУ встановив офіційний курс на 18 березня

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 18 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,7998 грн за 1 долар (+0,1144 грн).

Попередній максимум було зафіксовано лише 14 березня - 38,7878 гривень за 1 долар.

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Курс євро становитиме 42,2452 гривень за 1 євро (-0,0418 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 38,79-38,81 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 38,75 грн/долар.

Ситуація на ринку

НБУ з жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості курсу та реагує на ситуацію на ринку, підвищуючи чи знижуючи курс своїх інтервенцій. Більшість операцій на міжбанку йдуть за рахунок купівлі доларів банками у НБУ, тому регулятор фактично контролює курс.

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар.