Фронт та удари дронами по Росії. Зеленський розповів про важливі наради з військовими

Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих військових нарад під час яких було обговорено ситуацію на фронті, а також виробництво дронів для майбутніх операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час першої наради Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, який сьогодні, 15 березня, повернувся з Авдіївського напрямку. Останній розповів про ситуацію на напрямку, а також на інших ключових ділянках фронту. Було узгоджено подальші дії.

Під час другої наради були присутні:

начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич;

міністр оборони Рустем Умєров;

заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський.

Було визначено найуразливіші місця ворога, де наші воїни можуть завдати йому найбільшої шкоди.

"І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни", - додав президент.

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)

Третю нараду президент провів з представниками Кабінету міністрів, оборонно-промислового комплексу й інших відомств. Вона стосувалась виробництва високотехнологічних дронів для проведення операцій.

"В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді", - заявив Зеленський.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 76 бойових зіткнень. Агресор намагається штурмувати позиції ЗСУ на двох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на захід від Авдіївки та Запорізької області. Вони залучають тактичні та оперативні резерви для участі у боях на сході, намагаючись посилити темпи наступальних операцій.