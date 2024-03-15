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Робота ГУР. У Росії збої у системі онлайн-голосування, - джерела

Москва, П'ятниця 15 березня 2024 14:39
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Робота ГУР. У Росії збої у системі онлайн-голосування, - джерела Фото: у Росії збої у системі онлайн-голосування (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Система онлайн-голосування на так званих "виборах" у Росії не працює. Це робота Головного управління розвідки Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Як зазначають джерела, у день голосування на псевдовиборах президента РФ фіксують серйозні проблеми у роботі системи електронного голосування, стався збій. Сайт mos.ru знову не працює.

Джерела у спецслужбах зазначає, що це робота кіберфахівців ГУР Міноборони.

Збої почали фіксуватися від самого ранку. Російське центральна виборча комісія заявила, що нібито проблем немає, а сайт перевантажений через "безпрецедентну кількість бажаючих проголосувати", тому система працює у режимі черги.

Тим часом росіяни вже розвели паніку у соцмережах через збої в онлайн- голосуванні, а російські ЗМІ активно поширюють інформацію про проблеми у роботі системи.

Нещодавно керівник "Ростелекома" Михайло Осеєвський заявив, що нібито Росія веде війну з Головним управління розвідки Міноборони України.

Джерело у спецслужбах прокоментувало цю заяву так: "Триває кібервійна Росії проти ГУР МО".

Робота ГУР. У Росії збої у системі онлайн-голосування, - джерела

Псевдовибори у Росії

Нагадаємо, у Росії так звані "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

ГУР Міноборони повідомляє, що Кремль збирає голоси за диктатора Путіна навіть серед "мертвих душ" - російських загарбників, які загинули на війні проти України.

Більше про те, як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація Головне управління розвідки ГУР
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