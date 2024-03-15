Польські фермери заблокували один з пунктів пропуску із Словаччиною: в чому причина
Польські аграрії заблокували пункт пропуску "Хижне" на кордоні зі Словаччиною. Протест триватиме до кінця березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Інформацію щодо протесту "Радіо Свободі" підтвердили у ґміні Яблонка. Блокаду було розпочато о 10:00 за місцевим часом (о 09:00 за київським часом).
Як стверджують фермери, протест було розпочато через те, що саме цими дорогами в Польщі нібито заїжджає агропродукція з України та Росії.
Згідно з попередніми даними, блокада утримуватиметься до кінця березня. Фермери планують пропускати одну вантажівку на годину. Водночас "обмеження" щодо легкового транспорту та автобусів не вводитиметься.
Ситуація на кордоні з Польщею
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.
Блокування польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску:
- "Ягодин";
- "Устилуг";
- "Угринів";
- "Рава-Руська";
- "Шегині";
- "Краківець".
5 березня польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня, а 10 березня тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець".
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