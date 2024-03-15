Польські фермери заблокували один з пунктів пропуску із Словаччиною: в чому причина

Польські аграрії заблокували пункт пропуску "Хижне" на кордоні зі Словаччиною. Протест триватиме до кінця березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Інформацію щодо протесту "Радіо Свободі" підтвердили у ґміні Яблонка. Блокаду було розпочато о 10:00 за місцевим часом (о 09:00 за київським часом).

Як стверджують фермери, протест було розпочато через те, що саме цими дорогами в Польщі нібито заїжджає агропродукція з України та Росії.

Згідно з попередніми даними, блокада утримуватиметься до кінця березня. Фермери планують пропускати одну вантажівку на годину. Водночас "обмеження" щодо легкового транспорту та автобусів не вводитиметься.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.

Блокування польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринів";

"Рава-Руська";

"Шегині";

"Краківець".

5 березня польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня, а 10 березня тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець".