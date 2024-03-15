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Керівник київського метро написав заяву на звільнення

Київ, П'ятниця 15 березня 2024 12:55
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Керівник київського метро написав заяву на звільнення Фото: Віктор Брагінський (facebook com BrahinskyyViktor)
Автор: Наталія Юрченко

Керівник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський звільняється. Він написав відповідну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.

"Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер "Київського метрополітену" Віктор Вигівський.

Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків керівника київського метро. Як зазначив міський голова, причиною такого рішення стало розслідування журналістів.

Передісторія

Нещодавно журналісти Bihus.Info опублікували розслідування щодо дорого майна родини директора КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

Як з'ясувалося, мама-пенсіонерка Брагінського купує дорогі квартири, сестра - землю за величезними цінами, а "колишня" дружина-мільйонерка будує дачу в Козині.

Окрім того, розбудовою столичного метрополітену активно займаються близькі люди самого Брагінського.

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