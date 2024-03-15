"РФ має бути зруйнована". Президент Латвії закликав не боятися проводити червоні лінії для Кремля

Захід не повинен боятися проводити червоні лінії для Росії.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Ми не повинні проводити червоні лінії для себе, ми повинні проводити червоні лінії для Росії і не боятися їх проводити. Україна повинна перемогти, Росія повинна бути переможена. Russia delenda est!" - заявив він.

При цьому латвійський лідер підкреслив, що підтримує президента Франції Еммануеля Макрона.

Днями Макрон закликав Європу більш однозначно підтримати Україну в боротьбі з російською агресією.

Зазначимо, що Рінкевичс використав фразу Russia delenda est, яка є аналогом крилатого латинського виразу Carthago delenda est. Він перекладається як "Карфаген має бути зруйнований".

Ініціатива Макрона

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Однак консенсусу на той момент не було.

Пізніше Макрон уточнив, що війська Франції можуть вирушити до України у разі повторного наступу російських військ до Києва чи Одеси.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Прем'єр Естонії Кая Каллас підтримала ідею Макрона та заявила, що готовність відправити війська в Україну - це сигнал для російського диктатора Володимира Путіна.

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