Макрон посилив тиск на Шольца для більш рішучої позиції щодо України, - Bloomberg

Президент Франції Еммануель Макрон посилює тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Раніше Макрон попередив про екзистенціальну загрозу, яку Росія становить для Європейського союзу.

Лідери Франції та Німеччини сьогодні зустрінуться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Берліні, щоб обговорити, як краще надавати допомогу Україні, особливо військову техніку.

Українській армії не вистачає боєприпасів для стримування наступу Росії. Зі свого боку, європейські країни щосили намагалися зберегти єдність, сперечаючись про те, яке обладнання надати і чи варто розглядати можливість відправки військ в Україну.

Макрон прагне взяти на себе провідну роль у Європі

Два тижні тому Макрон викликав напруженість у відносинах із союзниками, заявивши, що нічого не можна виключати, коли його запитали про те, щоб перекинути війська в Україну. Він стверджував, що стратегічна двозначність необхідна для стримування РФ.

Шольц і Білий дім швидко відкинули цей варіант, а диктатор Володимир Путін заявив, що НАТО ризикує "розв'язати ядерний конфлікт", якщо відправить війська на допомогу Україні.

Видання вказує, що Макрон прагне взяти на себе провідну роль у Європі в підтримці України. Раніше він організував саміт лідерів у Парижі, на якому країни узгодили план з постачання таких необхідних боєприпасів для української армії за межами Європейського союзу.

Минулого тижня він відправив свого головного дипломата в Литву, щоб заручитися підтримкою країн Балтії, які високо оцінили його заяви.

На Шольца тиснуть

Водночас Шольц зазнав критики за відмову задовольнити прохання України надати їй крилаті ракети великої дальності "Таурус". Натомість канцлер наголосив, що Німеччина є країною, яка досить багато допомоги надає Україні.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський високо оцінив двосторонню допомогу Німеччини Україні, а також закликав Берлін зробити більше.

"Хоча зустріч у Берліні не змінить правила гри, це останній шанс для Шольца і Макрона налагодити стосунки напередодні вирішальних місяців для України, червневих виборів до Європарламенту та призначення нового лідера НАТО", - ідеться в матеріалі.

Введення іноземних військ в Україну

Нагадаємо наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Однак консенсусу на той момент не було.

Пізніше Макрон уточнив, що війська Франції можуть вирушити в Україну в разі повторного наступу російських військ на Київ або Одесу.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас підтримала ідею Макрона і заявила, що готовність відправити війська в Україну - це сигнал для російського диктатора Володимира Путіна.