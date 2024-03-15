Удар по Одесі, загиблі та десятки поранених: всі деталі атаки на місто

Російські війська сьогодні, 15 березня атакували Одесу ракетами. Під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Окупанти підступно вдарили по місту повторно, коли на місце прибули медики та рятувальники, наразі відомо про десятки постраждалих, є загиблі.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Facebook-сторінка директорки департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олени Буйневич, місцеве видання Vgorode та ДСНС, ОГП та МОЗ.

Що відомо про наслідки атаки на Одесу - подробиці читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Оновлена інформація

(14:35). Мер Одеси Геннадій Труханов опублікував відео з лікарні, де надається допомога постраждалим від атаки.

Місцеві ЗМІ тим часом пишуть, що сьогоднішній обстріл став найбільшим за кількістю жертв в Одесі з початку великої війни.

(14:31). Пʼятеро рятувальників у лікарнях, деякі з них у важкому стані

Про це розповіла речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна. За її словами, під ворожий удар потрапили зокрема житлові будинки. Один із них спалахнув на площі 120 кв. м.

(14:16). В ОП відреагували на ракетний удар по Одесі

"Російський терор Одеси - це ознака слабкості ворога, який воює з цивільними українцями у той час, коли не може гарантувати безпеку людям на власній території. Режим тероризму і терориста…" - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

(14:12). В Одесі вже 46 поранених та 14 загиблих

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник.

Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення.

Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба.

(13:57). В Міністерстві охорони здоров'я повідомляють про понад 30 постраждалих.

(13:50). Кількість загиблих зросла до 8, серед яких співробітник ДСНС та фельдшер. Понад 20 людей отримали поранення, повідомили в Офісі генпрокурора.

Фото: кількість жертв в Одесі зросла до 8 (t.me/pgo_gov_ua)

Чим і як атакували росіяни?

Повітряну тривогу в Одесі та області оголосили об 11:01. Майже одразу жителі облцентру почули перший вибух, а саме близько 11.03. Вже об 11:04 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ракети на Одесу. Після чого прогримів повторний вибух.

Моніторингові канали повідомляють, що під час атаки російські війська використали балістику, яка, мовляв, була випущена з території тимчасово окупованого Криму. Пізніше у Повітряних силах теж повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, але зі сходу.

Що відомо про наслідки

Після низки вибухів в Одесі місцеві Telegram-канали почали писати про "приліт" у місті. Мовляв, було влучання по житловому будинку. Також пабліки називали цифру у десятки постраждалих.

Перший офіційний коментар влади з'явився об 12:03. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер написав у Telegram, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місці працюють всі відповідні служби.

Пізніше він повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

"Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога", - проінформував Кіпер.

Своєю чергою директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила про ситуацію в навчальних закладах.

"З дітьми в закладах освіти все ок. Тримаємось", - написала вона у Facebook.

ДСНС повідомило про десятки постраждалих

За інформацією ДСНС, сьогодні внаслідок російського ракетного удару по місту було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа.

"Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких 5 - співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі.

Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

На місці працюють 50 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

Фото наслідків

Фото: наслідки удару по Одесі 15 березня (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Одеси

Нагадаємо, нещодавно російські війська намагалися атакувати Одесу керованою авіаційною ракетою, випустивши ціль з літака тактичної авіації, але силам протиповітряної оборони вдалося знищили ракету над морем.

Додамо, раніше окупанти вдарили по Одесі під час візиту в місто президента Володимира Зеленського. Він зустрічався з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Тоді російська ракета вибухнула в 300-400 метрах від президента України та грецького прем'єра.

Як зазначала місцева влада, внаслідок цієї атаки по Одесі загинули та постраждали люди.

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